Центърът за подводна археология в Созопол с ново признание от ЮНЕСКО
Това стана факт след подписване на споразумение между България и организацията. Събитието се проведе в Париж. Страната ни бе представена от министъра на културата Мариан Бачев, докато от ЮНЕСКО се подписа директорът Халед Ел-Енани.
"Днешният ден е исторически за България. Подписването на това Споразумение е признание за дългогодишния труд, експертизата и авторитета на българските учени и специалисти в областта на подводната археология“, подчерта по време на церемонията по подписването министърът на културата Мариан Бачев.
Той подчерта, че отношенията с ЮНЕСКО са дългосрочен приоритет за България:
"Нашата страна активно подкрепя дейността на Организацията и се стреми да допринася максимално за нейното успешно функциониране във всички сфери“.
Споразумението за Института за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО ще бъде валидно за период от осем години.
