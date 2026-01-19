Центърът за подводна археология (ЦПА) в Созопол официално придобива статут на Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО, видя ФОКУС.Това стана факт след подписване на споразумение между България и организацията. Събитието се проведе в Париж. Страната ни бе представена от министъра на културата Мариан Бачев, докато от ЮНЕСКО се подписа директорът Халед Ел-Енани."Днешният ден е исторически за България. Подписването на това Споразумение е признание за дългогодишния труд, експертизата и авторитета на българските учени и специалисти в областта на подводната археология“, подчерта по време на церемонията по подписването министърът на културата Мариан Бачев.Той подчерта, че отношенията с ЮНЕСКО са дългосрочен приоритет за България:"Нашата страна активно подкрепя дейността на Организацията и се стреми да допринася максимално за нейното успешно функциониране във всички сфери“.Споразумението за Института за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО ще бъде валидно за период от осем години.