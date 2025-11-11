Сподели close
На заседанието си на 10 ноември 2025 г. 43-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО окончателно одобри определянето на Центъра за подводна археология в Созопол като категория 2 институт на организацията, видя "Фокус".

Той ще носи наименованието "Институт за подводно наследство“.

Определянето на България като домакин на институт от категория 2 за подводно културно наследство е поредното доказателство за високата оценка за дейността на Центъра за подводна археология и затвърждава водещата му роля в проучването, опазването и социализацията на подводното наследство не само в България, но и в световен мащаб.

 

 

 

 