На заседанието си на 10 ноември 2025 г. 43-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО окончателно одобри определянето на Центъра за подводна археология в Созопол като категория 2 институт на организацията, видяТой ще носи наименованието "Институт за подводно наследство“.Определянето на България като домакин на институт от категория 2 за подводно културно наследство е поредното доказателство за високата оценка за дейността на Центъра за подводна археология и затвърждава водещата му роля в проучването, опазването и социализацията на подводното наследство не само в България, но и в световен мащаб.