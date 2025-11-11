Центърът за подводна археология в Созопол вече е под егидата на ЮНЕСКО
Той ще носи наименованието "Институт за подводно наследство“.
Определянето на България като домакин на институт от категория 2 за подводно културно наследство е поредното доказателство за високата оценка за дейността на Центъра за подводна археология и затвърждава водещата му роля в проучването, опазването и социализацията на подводното наследство не само в България, но и в световен мащаб.
