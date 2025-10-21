Заради ремонт и профилактика част от няколко бургаски улици ще бъдат без електричество, показа проверка наОграничението в услугата ще продължи от 09:00 ч. до 17:00 ч.Токът ще бъде спрян в част от улици:"Св. св. Кирил и Методий от №52 до №62, ул. "Рилска" от №43 до №62, ул. "Средна Гора" от №28 до №40, ул. "Асен Златаров" от №33 до №38, ул. "Михаил Герджиков" от №1 до №12, бул. "Демокрация" от №54 до №68А, бистро "Чадъра", ОДЗ "Златна рибка", бистро "Бургаски вечери" и Лунапаркът.От 08:30 до 12:00 ч. електрозахранването ще бъде прекъснато по ул. "Цар Симеон I" от №50 до №62.Токът ще бъде спрян и на ул. "Страхил" №5-13 от 11:30 ч. до 17:00 ч.