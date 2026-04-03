Крило от военен дрон изплува на плажа в Крайморие, това потвърди за ФОКУС концесионерът на плажа Николай Димитров.
Той е бил информиран за ситуацията около 09:30 ч. днес, а след като от снимки и видеа, предоставени му от очевидци, е видял, че става въпрос за крило от военен дрон, е подал сигнал на телефон 112.
Районът първоначално е бил отцепен, за да бъде проверен.
"Няма нищо притеснително. Не са открити части, свързани с бойните елементи на дрона. Няколко платки и кондензатори около крилото, няма корпус, нищо притеснително", подчерта той.
"Не знаем колко време са частите в солената вода, но ако става въпрос за период от около седмица, след това трудно нещо от дрона би сработило", добави още Николай Димитров.
БОЦМАНА
на 03.04.2026 г.
... Те джонгалите са закарали бомбата за джилязо!)
