Крило от военен дрон изплува на плажа в Крайморие, това потвърди за ФОКУС концесионерът на плажа Николай Димитров.

Той е бил информиран за ситуацията около 09:30 ч. днес, а след като от снимки и видеа, предоставени му от очевидци, е видял, че става въпрос за крило от военен дрон, е подал сигнал на телефон 112.

Районът първоначално е бил отцепен, за да бъде проверен.

"Няма нищо притеснително. Не са открити части, свързани с бойните елементи на дрона. Няколко платки и кондензатори около крилото, няма корпус, нищо притеснително", подчерта той.

"Не знаем колко време са частите в солената вода, но ако става въпрос за период от около седмица, след това трудно нещо от дрона би сработило", добави още Николай Димитров.