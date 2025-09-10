ЗАРЕЖДАНЕ...
|Части от два бургаски квартала остават без вода днес
В 8 часа е спряно водоподаването в ж.к. "Зорница“, на блокове с номера: 1, 2, 49, 57, 61, 40, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, както и в района на Спортна зала "Бойчо Брънзов" и УМБАЛ Бургас.
Също без вода от 9:00 ч. ще бъде ж.к. "Братя Миладинови“ като там услугата ще бъде ограничена в блокове 38, 39, 40, 41, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71.
Водоподаването се очаква да бъде възстановено до 16:00 ч. днес.
Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.
