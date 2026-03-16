Частна компания с интерес за организиране на курсове с катамаран между Несебър и остров Света Анастасия
Павлин Димитров посочи, че през миналата година островът е посрещнал 34 хиляди посетители, от които около 80 процента са българи, а 20 процента – чуждестранни туристи. През настоящата година на острова са планирани повече събития, включително и нови, през юни и септември, с цел удължаване на туристическия сезон. В същото време отминалите зимни месеци са използвани за обновяване и реновация на инфраструктурата. Миналата година пътуванията са продължили до края на октомври, пише за Bgtourism.bg.
Подновяването на курсовете до остров Света Анастасия през 2026 година официално ще бъде на 4 април - събота, Лазаровден. Пътуванията ще се провеждат в 10:00 и 13:30 часа. В 11:00 часа ще се състои празничен водосвет за здраве в храм Успение Богородично.
През месец април курсове ще има всеки уикенд при подходящи метеорологични условия. В делнични дни са възможни групови посещения с предварително записване. По време на Великденските празници пътуванията ще се провеждат също в 10:00 и 13:30 часа, като островът очаква посетителите си за светлите празници.
Още от категорията
Актуални теми
