Съвременна канализационна мрежа да се изгради на територията на Рибарско селище "Ченгене скеле“, прие Общинският съвет в Бургас на днешното си заседание, предаде репортер на Burgas24.bg.

Според проекта ще бъдат изградени две канализационно помпени станции, локална пречиствателна станция за отпадъчни води и ВиК мрежа.

Финансирането ще бъде от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) като непредвидени разходи до 200 000 евро ще бъдат покрити от бюджета на Община Бургас.

Според Община Бургас реализацията на проекта има изключително висока значимост за подобряване на екологичното състояние на чувствителната черноморска зона и Защитената зона от мрежата НАТУРА 2000 "Бакърлъка“ и ЗЗ "Залив Ченгене скеле“.