Вчера около 15:30 ч. служители от Четвърто районно управление – Бургас извършили претърсване в частен дом, разположен на ул. "Преображенска“ в ж.к. "Меден рудник“, обитаван от 43-годишен бургазлия. Полицаите намерили и иззели бяло-жълто кристалообразно вещество и червеникаво вещество, реагирали при извършения полеви наркотест на метамфетамин.Намереното наркотично вещество е с приблизително тегло 10 грама. Бургазлията е задържан със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.