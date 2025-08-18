ЗАРЕЖДАНЕ...
|Черен понеделник, мъж влезе в морето и не излезе жив
Извадено тяло на удавник на Централния плаж на Слънчев бряг току-що! Увитият в бяло платно на земята човек само допреди минути е бил един от туристите, почиващ безгрижно на плажа, който е влязъл в морето да се покъпе, без да подозира, че повече няма да излезе оттам жив!
Хора, морето не е шега работа! С цялото ми уважение към жертвата и семейството му качвам това в мрежата! За да се знае, че никой не е безсмъртен!
Когато спасителят ви свири да излезете от водата, не се разправяйте и заяждайте! Фаталният край идва за секунди!
Още новини от Новини от Бургас:
Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на младежа, поме...
17:19 / 18.08.2025
Нелеп инцидент с каруца, теглена от кон в Карнобат
16:26 / 18.08.2025
Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци в Бургас прод...
16:13 / 18.08.2025
Задържаха трима след инцидента с парашут в Несебър
15:37 / 18.08.2025
Ето какво откриха бургаски полицаи в мазе в ж.к. "Изгрев"
10:11 / 18.08.2025
Аварии отново спират водата на няколко места в Бургаско
09:34 / 18.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
