На празничния за Бургас Никулден не бе забравен и най-големият благодетел на морския град Александър Георгиев – Коджакафалията. Още в началото на тържествените чествания, венци и цветя в знак на почит към личността и делата на бащата на Бургас пред паметника му поднесоха кметът Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, бургаските депутати Галя Василева и Андрей Рунчев, заместник-кметовете на Бургас Станимир Апостолов и Михаил Ненов, председателят на Постоянната комисия по образование в Общинския съвет Павел Чепов, признателни бургазлии."Поклон пред паметта на Александър Георгиев Коджакафалията! Най-големият дарител на Бургас, който с огромния си жест е дал тласък за развитието на съвременен Бургас. Едва ли някога ще успеем да му се отблагодарим за щедростта и обичта му към Бургас. Светла му памет!“, сподели кметът Димитър Николов.