На днешната дата православната църква и християните почитат свети Николай Мирликийски. Имен ден имат всички, които се казват Николай и близки до него имена - Никола, Кольо, Николина, Николета, Нейчо и други. Никулден е празник на Бургас, на моряците и рибарите, както и на банкерите. Burgas24.bg честити Никулден на всички празнуващи!

И за този празник на града е подготвена богата културна, спортна, музикална и празнична програма. Празничният ден, който ще премине тази година под мотото: "Всички празнуват Бургас“, ще започне в 08:30 часа с тържествена света литургия в храм "Св. Николай Чудотворец“ в ж.к. "Меден рудник“, отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Сутринта ще продължи със събуждащо плуване в студените води до Моста заедно с плувеца-рекордьор в студени води Цанко Цанков, както и тренировки в 09:00 часа с олимпийския медалист и гимнастик Йордан Йовчев на открития фитнес до Централния плаж.

Ритуал по отдаване на почит и полагане на венци и цветя ще се проведе и пред паметника на големия дарител на Бургас – Александър Георгиев – Коджакафалията.

В 09:30 часа в Културен дом НХК ще се проведе тържественото заседание на Общински съвет – Бургас и ще бъдат обявени новите почетни граждани, след което празничната програма ще се премести на площад "Атанас Сиреков“, където в 10:30 часа ще се състои ритуала по издигане на националния, европейския и общинския флаг и молебен за благоденствието на града.

От 11:00 часа в градинката до Часовника ще бъде осветена Никулденската обредна трапеза, след което на няколко локации в града ще започне никулденски концерт и раздаване на традиционния никулденски рибен курбан – до Часовника, при Компаса, в парк "Велека“ в жк. "Изгрев“, в кв. "Крайморие“, КТК "Ченгене скеле“ и от 12:00 часа в парковото пространство между бл. 46 и 51 в ж.к. "Меден рудник“.

Същевременно край Моста в Приморски парк ще се състоят демонстрации по ретро дайвинг с автентични костюми от 60-те години на XX век, организирани от клуб "Приятели на морето – Бургас“.

В 11:15 часа ще започне традиционното Литийно шествие в памет на загиналите моряци и рибари, което ще премине от площад "Атанас Сиреков“ по ул. "Алеко Богориди“ до Моста. В 11:45 часа край Моста ще се проведе и ритуалът в тяхна памет със заупокойна молитва.

През деня в 11:30 и в 13:45 часа бургазлии могат да присъстват и на две издания на live podcast "Рафи и Кито отговарят“.

От 12:15 часа на площад "Атанас Сиреков“ ще бъде направена традиционната Златна снимка на имениците, а веднага след нея – концертът "Като две капки… Владо“ с участието на двама от победителите в шоуто - Владо Михайлов & Rewind и Владо Зомбори.

В 14:30 часа е предвидена среща със Слави Панайотов – The Clasher.

Празничната програма продължава в 17:00 часа в Дружеството на художниците на ул. "Александровска“ № 22 с традиционната Никулденска изложба и връчване на наградите "Художник на годината“ и "Бург на годината“.

Кулминацията на празника ще бъде в 17:30 часа на площад "Тройката“, където ще се проведе големият празничен Никулденски концерт, по време на който ще бъдат включени светлините на коледната елха и поставено началото на коледните чествания. На сцената ще излязат Рафи Бохосян & Бенд и Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени“.