Четири двойки избират Деня на влюбените за сватба в Бургас
Казиното е предпочитано заради разкошната гледка от терасата и възможността за фотосесия в морската градина. Бургас е единственият град в страната, който предлага и островна сватба. 31 са двойките, които през 2025 са избрали този вариант за сключване на брак. На плажа, в ресторант или в хотелски комплекс е другият вариант на изнесен брак, който се харесва на влюбените.
72 са смесените бракове, сключени през миналата година. Своя живот с бургазлии са обвързали граждани на 14 държави - Украйна, Русия, Полша, Германия, Норвегия, Естония, Латвия, Филипини, Италия, Турция, Франция, Ирландия, Англия, САЩ.
По традиция сватбеният сезон е от май до октомври, но тази година заради интересно съчетание на цифри, юни месец се очертава да е по-натоварен за екипите на ОП "Граждански ритуали“.
13 двойки са заявили желание да се оженят на 06.06.2026. 12 са двойките, които искат да сключат брак на 20.06.2026, а 10 двойки са избрали датата 26.06.2026.
В дните от 7 до 14 февруари се отбелязва Седмицата на брака. България се включва в инициативата за 15-ти път, като Бургас също ще бъде част от нея.
Целта на Седмицата на брака е да насърчи семейните двойки към изграждане на успешни и устойчиви взаимоотношения, като обедини усилията на обществото в подкрепа на брака и семейството.
Инициативата празнува ключовите ценности на единството, посвещението, любовта и силната връзка, скрепена от брачния съюз между две личности, на които се крепи свързаността в общностите ни.
