Общо четирима души пострадаха след инцидент на пътя между Поморие и Каблешково, съобщиха от ОДМВР - Бургас за Burgas24.bg.

Катастрофата е от ранните часове на вчерашния ден.

Лек автомобил "Шкода" се завърта на пътя заради движение с висока скорост и необработена настилка и се удря челно в насрещно движещата се кола, "Мерцедес" с бургаска регистрация.

ОТ ПТП са пострадали шофьорът на шкодата, както и тримата пътници в немската машина.

Всички потърпевши са мъже на възраст между 27 и 44 години.

И четиримата получили леки травми в областта на краката.

След това са прегледани в болница и освободени за домашно лечение.