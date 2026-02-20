Общо четирима души пострадаха след инцидент на пътя между Поморие и Каблешково, съобщиха от ОДМВР - Бургас заКатастрофата е от ранните часове на вчерашния ден.Лек автомобил "Шкода" се завърта на пътя заради движение с висока скорост и необработена настилка и се удря челно в насрещно движещата се кола, "Мерцедес" с бургаска регистрация.ОТ ПТП са пострадали шофьорът на шкодата, както и тримата пътници в немската машина.Всички потърпевши са мъже на възраст между 27 и 44 години.И четиримата получили леки травми в областта на краката.След това са прегледани в болница и освободени за домашно лечение.