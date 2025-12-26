Чирозът надмина по скъпотия калкана
Цената на чироза е повишена, защото по принцип за сушенето и веянето на риба се изисква труд и майсторлък, а и по празниците търсенето е голямо за семейните трапези, обясниха търговците.
В повечето морски общини соленето на риба започва точно сега, когато времето “стегна". Студът е идеален за веяне и консервиране. За съжаление, тази година нямаше паламуд и прословутият солен паламуд го няма на пазара.
Рибарите и половинките им консервират предимно чернокоп и сафрид. После търговци го продават не само в буркани, а в различни разфасовки - в пластмасови кутии. Консервираната риба също е много скъпа. В кутия, 400 грама консервиран чернокоп например, върви около 20 лева, че и отгоре.
Рибарите от селището “Ченгене скеле" не влизат за риба. Морето е лошо, вълните са големи и вятърът много силен, казаха вчера морските вълци. Най- вероятно ще запърпорят с лодките си в морето отново в началото на месец януари идната година.
По принцип, през най-студения първи месец, хващат попчета или карагьоз, в малки количества, но по традиция винаги в началото на годината. Освен това, задължително трябва да си платят лиценза за риболов за 2026 г. От 100 лева за 12 месеца, той е скочил на 200 лева.
“За тази година сме се отказали от риболов вече. Нямаше паламуд, есента беше бедна на риба. Затова сега сме се отдали на празници и летаргия. Чакаме Новата година", коментира и кметът на “Ченгене скеле" - Димитър Янчев-Брадата.
Според рибарите, поради липсата на традиционните риби, много е започнал да се налага скорпидът. Той се лови целогодишно и щом се одере, филето му е много вкусно. Почти като калкана е по вкусови качества, обясняват риболовците.
Има отровни бодли-шипове, с които при улова жили морските вълци, но те вече са майстори в хващането му и дори го предлагат на купувачите направо от лодките си, филетиран и готов за приготвяне, пише "Труд".
