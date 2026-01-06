Чия е отговорността за глобата на "Бургасбус" заради цената на билетчето в евро?
"Инспектор по приходите е закупил билет с плащане в брой на борда на превозно средство на стойност 1,56 лв. (0,80 евро), като цената на същия билет на 30.12.2025 г. е била 1,50 лв. (0,77 евро) или налице е необосновано увеличаване на цената с 4%. На база събраните доказателства, увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори, което е нарушение на Закона за въвеждена на еврото и поради това на търговеца е издаден акт за установяване на административното нарушение", пише в становището на приходната агенция.
Ситуацията бе използвана мълниеносно от кмета Димитър Николов и неговия екип. Веднага на страницата на бургаския кмет във Фейсбук се появи публикация, с която се настоява цената на билета в градския транспорт на Бургас да бъде коригирана.
"Новината за "Бургасбус" и закръглянето на цената на билета в евро в разрез със Закона за еврото не подлежи на коментар! Не затова сме вложили толкова усилия!
Ако дружеството е подвело принципала - Общински съвет още през септември - пак жалко за всичките усилия през годините! Очаквам още утре ръководството на "Бургасбус" да внесе нова докладна в Общинския съвет, в която да коригира в полза на пътниците цената на билета в евро! Спазвайки закона! Ако не го направи, знам, че представители на принципала ще направят това. Защото законът не трябва да се коментира, той трябва да се спазва! И други вариации по темата няма", пише в позицията на бургаския кмет.
Дотук добре! Справка на Burgas24.bg показа, че докладната записка от управителя на "Бургасбус" относно поскъпването на билета е внесена на 11 септември, а след това е предвидена за разглеждане в четири комисии.
"За да запазим качеството на предлаганата услуга на нашите съграждани, се полагат много усилия от нашите специалисти, предвид обстоятелството, че 34 на сто от експлоатираните автобуси, надхвърлят 1 млн. километра. Те изискват допълнителни разходи по сервизното техническо обслужване на автобусите и тролейбусите при достигнат пробег над 1 млн. км., които възлизат на над 200 хил. лева на месец. С цел редуциране на необходимите разходи, дружеството осъществява широкомащабна инвестиционна програма чрез изграждане на Фотоволтаична електрическа централа, въведена в експлоатация в края на 2023 година, и Локално съоръжение за съхранение на електроенергия, произведена от ФЕЦ. Общата стойност на тези инвестиции е над 2 млн. лева, осигурени със собствени средства. Друга обективна предпоставка за ръста на разходите е завишението на задължителния праг на минималната работна заплата. За периода от последната актуализация на цените в градско съобщение през 2017 година до днес минималната работна заплата е нараснала над два пъти – от 510 лева на 1077 лева, с разчет от 01,01,2026 г. да стане 1 213 лева. Този фактор води до увеличен фонд работна заплата, който не се компенсира от външни приходи, а единствено чрез намаление на разходите", пише в аргументацията си спрямо поскъпването управителят на "Бургасбус" инж. Петко Драгнев.
Той подчертава още, че предвиденото увеличение е относно единствено хартиения билет, закупен на територията на автобуса.
Докладната записка е гласувана от Общинския съвет в града на 30 същия месец. От 49 общински съветници 42-ма подкрепят внесения документ. Едва четирима са "против", а трима - гласуват "въздържал се". От видеото на заседанието, качено в официални канал на Общинския съвет в YouTube, е видно, че и самият Димитър Николов присъства на проведеното гласуване.
В крайна сметка обаче, отговорността за глобата, наложена на общинския превозвач, бе хвърлена върху ръководството на "Бургасбус", въпреки че гласуването за нейното приемане е на Общинския съвет. Защо предложената от инж. Петко Драгнев докладна записка не е била върната още по време на комисиите или изтеглена при провеждането на заседанието на 30 септември не става ясно. Към момента факт е само, че общинският превозвач в Бургас получи глоба. От ръководството му обявиха, че ще обжалват акта като в момента се подготвят документи, които да се представят пред НАП като доказателство за обосновано покачване на цената.
