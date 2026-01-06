Сподели close
Малко след Нова година от Националната агенция по приходите (НАП) обявиха на официалната си страница във Фейсбук, че след извършена проверка от инспектор се налага глоба на общинския превозвач "Бургасбус" за необосновано покачване на цената на билета след приемането на еврото.

"Инспектор по приходите е закупил билет с плащане в брой на борда на превозно средство на стойност 1,56 лв. (0,80 евро), като цената на същия билет на 30.12.2025 г. е била 1,50 лв. (0,77 евро) или налице е необосновано увеличаване на цената с 4%. На база събраните доказателства, увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори, което е нарушение на Закона за въвеждена на еврото и поради това на търговеца е издаден акт за установяване на административното нарушение", пише в становището на приходната агенция.

Ситуацията бе използвана мълниеносно от кмета Димитър Николов и неговия екип. Веднага на страницата на бургаския кмет във Фейсбук се появи публикация, с която се настоява цената на билета в градския транспорт на Бургас да бъде коригирана.

"Новината за "Бургасбус" и закръглянето на цената на билета в евро в разрез със Закона за еврото не подлежи на коментар! Не затова сме вложили толкова усилия!

Ако дружеството е подвело принципала - Общински съвет още през септември - пак жалко за всичките усилия през годините! Очаквам още утре ръководството на "Бургасбус" да внесе нова докладна в Общинския съвет, в която да коригира в полза на пътниците цената на билета в евро! Спазвайки закона! Ако не го направи, знам, че представители на принципала ще направят това. Защото законът не трябва да се коментира, той трябва да се спазва! И други вариации по темата няма", пише в позицията на бургаския кмет.

Дотук добре! Справка на Burgas24.bg показа, че докладната записка от управителя на "Бургасбус" относно поскъпването на билета е внесена на 11 септември, а след това е предвидена за разглеждане в четири комисии.

"За да запазим качеството на предлаганата услуга на нашите съграждани, се полагат много усилия от нашите специалисти, предвид обстоятелството, че 34 на сто от експлоатираните автобуси, надхвърлят 1 млн. километра. Те изискват допълнителни разходи по сервизното техническо обслужване на автобусите и тролейбусите при достигнат  пробег над 1 млн. км., които възлизат на над 200 хил. лева  на месец. С цел редуциране на необходимите разходи, дружеството осъществява широкомащабна инвестиционна програма чрез изграждане на Фотоволтаична електрическа централа, въведена в експлоатация в края на 2023 година, и Локално съоръжение за съхранение на електроенергия, произведена от ФЕЦ. Общата стойност на тези инвестиции е над 2 млн. лева, осигурени със собствени средства. Друга обективна предпоставка за ръста на разходите е завишението на задължителния праг на минималната работна заплата. За периода от последната актуализация на цените в градско съобщение през 2017 година до днес минималната работна заплата е нараснала над два пъти – от 510 лева на 1077 лева, с разчет от 01,01,2026 г. да стане 1 213 лева. Този фактор води до увеличен фонд работна заплата, който не се компенсира от външни приходи, а единствено чрез намаление на разходите", пише в аргументацията си спрямо поскъпването управителят на "Бургасбус" инж. Петко Драгнев.

Той подчертава още, че предвиденото увеличение е относно единствено хартиения билет, закупен на територията на автобуса. 

Докладната записка е гласувана от Общинския съвет в града на 30 същия месец. От 49 общински съветници 42-ма подкрепят внесения документ. Едва четирима са "против", а трима - гласуват "въздържал се". От видеото на заседанието, качено в официални канал на Общинския съвет в YouTube, е видно, че и самият Димитър Николов присъства на проведеното гласуване.

В крайна сметка обаче, отговорността за глобата, наложена на общинския превозвач, бе хвърлена върху ръководството на "Бургасбус", въпреки че гласуването за нейното приемане е на Общинския съвет. Защо предложената от инж. Петко Драгнев докладна записка не е била върната още по време на комисиите или изтеглена при провеждането на заседанието на 30 септември не става ясно. Към момента факт е само, че общинският превозвач в Бургас получи глоба. От ръководството му обявиха, че ще обжалват акта като в момента се подготвят документи, които да се представят пред НАП като доказателство за обосновано покачване на цената.