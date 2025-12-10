Центърът за подкрепа на личностното развитие – Бургас обявява предстоящо, ново и изпълнено с празнична магия събитие, което за първа година ще заеме мястото на традиционния коледен концерт Jingle Bells.На 12 декември, в зала "Георги Баев“ на Културен център "Морско казино“ – Бургас, ще се проведе премиерното издание на Christmas Quiz – интерактивен коледен формат, който комбинира игрови дух, езикови предизвикателства и много детски вълнения.В събитието, което ще стартира точно в 17.00 ч., ще участват първокласници от: ОУ "П. Р. Славейков“, ОУ "Георги Бенковски“, ОУ "Иван Вазов“ – кв. Банево, ОУ "Христо Ботев“ – кв. "Сарафово“, СУ "Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ "Братя Миладинови“.Децата, обучаващи се по програмата за ранно чуждоезиково обучение на Община Бургас, ще бъдат разделени в отбори и ще преминат през пет тематични кръга, изпълнени с любопитни въпроси, загадки и забавни задания, в които ще демонстрират първите си стъпки в английския език.А над цялото приключение ще се носи една особена вълна от очакване – защото след всеки успешно преминат кръг един специален гост ще се приближава все по-близо до тях. Дали това е самият Дядо Коледа? Най-вероятно. Но да не издаваме всичко предварително.Кулминацията на събитието ще донесе подаръци, награди, усмивки, както и традиционната снимка със специалния гост и неговата помощничка — вълнуващ завършек на едно ново, различно и вдъхновяващо преживяване.Christmas Quiz поставя начало на нов етап в празничните инициативи на ЦПЛР – Бургас, съчетавайки знание, игра и коледен дух в един очарователен и оригинален формат.