НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“ и Международната балетна асоциация "Сара-Нора Прима“ официално сключиха споразумение за сътрудничество днес. Партньорството цели да разшири възможностите за професионално и творческо развитие на учениците в областта на балетното и сценичното изкуство.Съгласно договора, учениците ще имат възможност да участват в майсторски класове, практически обучения и програми за обмен на опит. Сътрудничеството предвижда и включване в национални и международни конкурси, сценични изяви, Гала концерти, академични сцени и специализирани обучителни формати.Чрез партньорството ще бъдат осигурявани стипендии и допълнителна подкрепа за талантливи ученици, както и условия за надграждане на тяхната квалификация и професионална подготовка.От ръководството на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“ изразяват благодарност към асоциацията "Сара-Нора Прима“ и увереност, че съвместната работа ще допринесе за развитието на младите таланти и за утвърждаването на училището като водещ образователен център в областта на изкуствата.