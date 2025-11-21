Чудесни новини от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"
Съгласно договора, учениците ще имат възможност да участват в майсторски класове, практически обучения и програми за обмен на опит. Сътрудничеството предвижда и включване в национални и международни конкурси, сценични изяви, Гала концерти, академични сцени и специализирани обучителни формати.
Чрез партньорството ще бъдат осигурявани стипендии и допълнителна подкрепа за талантливи ученици, както и условия за надграждане на тяхната квалификация и професионална подготовка.
От ръководството на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“ изразяват благодарност към асоциацията "Сара-Нора Прима“ и увереност, че съвместната работа ще допринесе за развитието на младите таланти и за утвърждаването на училището като водещ образователен център в областта на изкуствата.
