По примера на ТОХ в Бургас и техникумът по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ) в града също ще се сдобие с модерна STEM среда за обучение. Също така ще бъде изграден и ВОСКС (Високотехнологична образователна среда за компютърни науки) център , показа проверка на Burgas24.bg.

Финансирането е осигурено от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Обществената поръчка е на стойност малко над 192 хил. лв. без ДДС.

За STEM центъра ще бъдат закупени 15 лаптопа с поне 6-ядрени процесора и 6 с поне 10 ядра.

Проектът ще осигури и 9 65-инчови интерактивни дисплеи.

STEM средата ще разполага още с два графични таблета, 3D принтер, 3D скенер, документални камери и 15 дигитални STEM лаборатории за природни науки (Тип "Data logger").

За ВОСКС центъра ще бъдат доставени 13 поне 8-ядрени компютъра с 16 GB RAM, 17 лаптопа с минимум 12-ядрени процесори и 16 GB RAM.

Обществената поръчка трябва да бъде изпълнена до 60 календарни дни след подписване на договора.

Оферти могат да бъдат подавани до 5 декември 2025 г.