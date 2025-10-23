ЗАРЕЖДАНЕ...
Чудесни новини за жителите на "Сарафово"! Започва втората част от ремонта на главната улица
©
След приключването на този етап от ремонта, работата ще продължи и по следващата отсечка, до кръстовището с ул. "Емона“. Първата част от ремонта започна в края на месец юни, когато бяха ремонтирани тротоарите около училището.
Тъй като от северната страна на ул. "Ангел Димитров“ преминават кабели с високо напрежение, там ще бъдат засадени декоративни дръвчета и храсти. Те са с по-малка коренова система и няма да нанасят щети на подземните комуникации. От южната страна на улицата ще бъдат засадени чинари.
След като приключи ремонтът на тротоарите предстои и цялостно преасфалтиране на улицата.
Още от категорията
/
Показват в Бургас първата серийна електрическа яхта, проектирана и произведена изцяло в България
11:31
Ректорът на Бургаския държавен университет влезе в Управителния съвет на новосъздадена асоциация
18.10
Старата поща протече
16.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.