Датски гражданин е задържан за шофиране в нетрезво състояние в Несебър, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

Инцидентът е станал вчера малко след 01:00 ч. на ул. "Хан Крум“ в морския град. Зад волана на лек автомобил "Фолксваген Туаран“ е бил 43-годишен датчанин, продължително пребиваващ в Казанлък. Пробата за алкохол е отчела 2,34 промила.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.