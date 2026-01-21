Чуждестранен консорциум отвори завод в Бургас, инвестицията е за близо 20 млн. лв.
©
Става въпрос за компанията Smith Anderson & Apa, която е англо-турски консорциум, занимаващ се с производството на хартиени торбички.
Фирмата е регистрираната в България през май миналата година, а днес в града отвори предприятието ѝ
По думите на кмета на Бургас Димитър Николов инвестицията е на стойност близо 20 млн. лв., като към момента в новоия завод на работа са 60 души.
Желанието на инвеститора е до лятото персоналът да наброява поне 160 човека.
Продукцията е предвидена изцяло за износ.
"Щастливи сме да сме тук в Бургас. Основахме компанията преди една година и създадохме завода. Бургас е мястото, което търсихме. Харесвам района, града и хората, които живеят тук. Винаги съм смятал, че сме взели правилното решение - да бъдем тук в Бургас", заяви от своя страна изпълнителният директор на компанията Туран Гювен.
Още от категорията
/
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бургас излиза на протест
09:07
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.