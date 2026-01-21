Сподели close
Нов чуждестранен инвеститор отвори врати в Бургас, научи Burgas24.bg.

Става въпрос за компанията Smith Anderson & Apa, която е англо-турски консорциум, занимаващ се с производството на хартиени торбички.

Фирмата е регистрираната в България през май миналата година, а днес в града отвори предприятието ѝ

По думите на кмета на Бургас Димитър Николов инвестицията е на стойност близо 20 млн. лв., като към момента в новоия завод на работа са 60 души.

Желанието на инвеститора е до лятото персоналът да наброява поне 160 човека.

Продукцията е предвидена изцяло за износ.

"Щастливи сме да сме тук в Бургас. Основахме компанията преди една година и създадохме завода. Бургас е мястото, което търсихме. Харесвам района, града и хората, които живеят тук. Винаги съм смятал, че сме взели правилното решение - да бъдем тук в Бургас", заяви от своя страна изпълнителният директор на компанията Туран Гювен.