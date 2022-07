Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour: Най-вълнуващото лятно събитие за тийнейджърите в Бургас

© Няма нищо по-хубаво от това в разгара на лятото да си подариш страхотно настроение в приятна компания и свежа българска музика, представена от любимите ти изпълнители, и то на живо. Грандиозното турне на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour ще даде тази възможност на тийнейджърите от "Градът на птиците и езерата“ на 7 юли, от 20:00 часа. След 2-годишна пауза, турнето се завръща с 300 при неуморните бургаски фенове с ново обещание за незабравими моменти.



На сцената на Морската гара в Бургас, специално за музикалните фенове, своите най-големи хитове ще изпълнят едни от най-завладяващите гласове в българската музика - Криско, DARA, Billy Hlapeto и D3MO, Dara Ekimova, Тorino & Pashata, Михаела Маринова, RDMK, VICTORIA, DENI, DJ MASCOTA & mcP и гост-звездите от Северна Македония - 2Bona. Увлекателните хитове ще бъдат придружени и от ритмичните танци на неуморните балет NOVA.



Много изненади ще очакват нетърпеливите младежи от черноморския град © още преди началото на концерта. За да бъдат емоциите още по-силни, а преживяването още по-незабравимо, всички подранили фенове ще имат възможността да се срещат на живо с някои от своите любимите изпълнители. Тийнейджърите ще могат да играят забавни игри, в компанията на DENI, Torino & Pashata, Dara Ekimova и Емил Конрад през целия следобед преди грандиозното събитие. The Voice Radio & TV ще даде възможност на подранилите почитатели да поздравят приятелите си на живо от Морската гара цял следобед. А по време на концерта, феновете ще могат да чуят ексклузивно новите свежи летни парчета на любимите си изпълнители.



Младите любители на новите и завладяващи вкусове, които пък имат желание да се впуснат в ритъма на музика © та в най-свежата компания, ще могат да го направят с новата Coca‑Cola Original Taste, в компактна рециклируема опаковка от 300 мл. А най-запалените фенове имат възможността още сега да играят за специални награди с автографи от звездите, които ще завладеят сцената на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Почитателите трябва само да влязат в приложението Coca-Cola App и да участват в томболата - http://spr.ly/6186zEACu.



Повече информация за турнето и детайли относно всички активности преди концертите можете да откриете на Facebook страницата на Coca-Cola Happy Energy Tour, както и на страницата на The Voice Radio and TV Bulgaria. За ексклузивни кадри и новини около турнето може да последвате и профилите на Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria в Instagram.