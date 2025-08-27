Новини
Цветан Павлев - героят на пожарникарите в Бургаско!
Автор: Екип Burgas24.bg 12:18Коментари (0)75
©
Един 32-годишен млад мъж от Сунгурларе е героят на пожарникарите в област Бургас. Редица огнеборци от службите в Бургас и близките области се обърнаха към областния управител Владимир Крумов с призив Цветан Павлев да бъде показан като добрия пример. В последните дни в комуникационните канали на Областна администрация постъпиха видеа, показващи неговата помощ в борбата с пожара, придружени от искания на огнеборците Цветан да бъде награден.

"Цецо беше с нас от първата секунда на пожара. Той познаваше гората до най-малката пътека и ни водеше. Шест дни не спря, знаеше всяко място, всяка просека, гората му беше като на длан“, разказват Валентин Великов, Живко Дяков и Евгени Генов - бургаски пожарникари, които участват в гасенето на шестдневния пожар край Сунгурларе, унищожил хиляди декари.

В началото го взимат с тях, но скоро става ясно колко ценни са знанията му. Така Цветан се превръща в незаменим помощник на ръководния състав на пожарната. Скромен и отдаден, той остава далеч от светлината на прожекторите.

"За Цецо трябва да се говори. Когато обръщаме повече внимание на добрите примери и по-малко на лошите, тогава младите поколения ще имат на кого да подражават. От всички нас зависи какъв образ ще им оставим“, каза старши комисар Николай Николаев, директор на РДПБЗН.

Областният управител Владимир Крумов откликна на призива и по предложение на пожарникарите връчи на Цветан Павлев благодарствена грамота и плакет.

"Днес само официализираме признанието, което Цветан вече е получил на терен. Той е героят на пожарникарите. Ако можем да говорим за нещо положително в тежката ситуация това лято, то са хора като Цветан – хора, които дават пример със смелостта и човечността си. Именно от такива примери обществото ни има нужда“, каза областният управител при срещата си с младия мъж.

На връчването присъства и директорът на РДПБЗН – Бургас, ст. комисар Николай Николаев. Той подчерта, че подкрепата на местните хора е безценна.

Цветан е роден и израснал в Сунгурларе. Там живее и работи и днес. Познанието му за всяко кътче от родната земя се превърна в ключово оръжие в борбата с огнената стихия. Седмицата в гората води до важно решение – Цветан Павлев е категоричен, че ще следва мечтата си да стане част от най-достойната професия – пожарникар. Първата крачка към сбъдването ѝ е записването му в доброволното формирование към община Сунгурларе.



