|Цяла плеяда от артисти пристига за "Обичам Бургас"
Над 140 музиканти, танцьори и художници ще изпълнят сцената и ще подарят на публиката вечер, изпълнена с музика, поезия, театър и танц – истински празник на духа и идентичността на града.
Събитието е част от културната програма на Община Бургас за 2025 г. и е ключов елемент в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.
Сценарист, режисьор и водещ на спектакъла е телевизионният журналист Веселин Пренеров, председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност в Общинския съвет. "Обичам Бургас“ вече се е превърнало в традиция, а тази година влиза в своята "зрялост“ – с още по-силни послания, емоции и артистични изненади.
Публиката ще има възможност да се наслади на изпълненията на Вениамин, Мери Бойс Бенд, които отбелязват 30 години на сцената, Трио Déjà Vu, Жаклин Костадинова, Карина Славова, Руси Русев,Ния Стоянова, ДВГ "Изгревчета", Давид Миланов.
Билети за спектакъла все още могат да бъдат закупени от Касата на Часовника и в деня на събитието – от касите на Летния театър.
По традиция всеки зрител ще получи малко знаменце с надпис "Обичам Бургас“ – символ на любовта към града и специален спомен от едно голямо събитие.
