С обща оценка 5,88 д-р Благомир Здравков, настоящ директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Ив. Митев“, е победителят в конкурса за управител на Детската болница в Бургас.На второ място се класира д-р Тома Томов, инфекционист от Александровска болница, с оценка 5,63. Трети е младият анестезиолог д-р Венцислав Димов с 5,19, а четвърти с оценка 5,02 е икономистът Димитър Помаков.Конкурсът се проведе в три етапа от специално избрана комисия на Общинския съвет – Бургас. Финалната част на състезанието се проведе на 10 март и включваше събеседване с четиримата кандидати. Резултатите се формираха от сумата на оценките за представената от кандидатите трегодишна програма за управление на МБАЛДБ "Света Анастасия“ и събеседването.Кандидатите впечатлиха комисията, председателствана от общинската съветничка д-р Лидия Стефанова, със секретар Златина Георгиева - главен юрисконсулт на Община Бургас, и членове: д-р Георги Паздеров - директор на РЗИ Бургас, д-р Жени Стоичкова - председател на РК на БЛС Бургас, и проф. д-р Цветомир Луканов - ръководител на Клиниката по детска кардиохирургия на Университетска болница Хайделберг, който се включи онлайн.Кандидатите представиха програмите си за управление на болницата и решаваха казуси, свързани с ролята на бъдещ ръководител. Обсъден бе и недостигът на медицински специалисти и стратегии за привличането им.Д-р Здравков коментира: "Този проект е нов за страната и ще привлече хора, отдадени на каузата и решили да се посветят на педиатричната медицина. Смятам, че това е най-смислената инвестиция в инфраструктурата на здравеопазването от много години.“По думите на д-р Томов: "За мен това е една мисия. Вярвам, че душата на една болница са хората.“След приключване на конкурса комисията ще предложи избрания кандидат на Общинския съвет в Бургас. Очаква се д-р Здравков да представи програмата си пред съветниците на 17 март.