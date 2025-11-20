ДНСК издаде днес заповед, с която нарежда да бъде премахнат незаконен строеж "Корекция на трасето /корито/ на река "Козлука“ и земни насипи“, находящ се в ПИ с идентификатори: ПИ 27454.502.29; ПИ 27454.502.47; ПИ 27454.502.16; ПИ 27454.502.35; ПИ 27454.502.33; ПИ 27454.502.36; ПИ 27454.502.43; ПИ 27454.502.45; ПИ 27454.502.46 и ПИ 27454.502.37 по КККР на с. "Емона“, в.с. "Елените“, Община "Несебър“, Област "Бургас“; ПИ 11538.506.34; ПИ 111538.506.39 и ПИ 11538.13.275 по КККР на гр. Свети Влас, Община "Несебър“, Област "Бургас“ и ПИ 11538.13.70, морски плаж "Козлука“, гр. Св. Влас, Община "Несебър“, Област "Бургас“.От РДНСК Бургас започва процедура по съобщаването на заповедта на заинтересованите лица.