ДПС регистрира в Бургас листа от изцяло местни хора
Водач на листата е Калин Стоянов – една от най-силно подкрепяните от бургазлии личности. Зад името му стои впечатляваща биография, от редови полицай до вътрешен министър, преминал през цялата йерархична стълба в системата на МВР. Носител е на международни отличия от Secret Service и Европол, както и на признанието "40 под 40“ за млади лидери с изключителни постижения. Известен е с битката си срещу войната по пътищата и с присъствието си на първа линия, когато бедствия застрашаваха хората в областта.
Втори е Ахмед Мехмед, настоящ кмет на община Руен. С това ДПС дава категоричен знак, че продължава напред по-обединено и единно от всякога. Веднага след него, на трета позиция е име, което няма нужда от представяне – Исмаил Осман. Така общината, която е в челните места по брой малки населени места получава възможност за сериозно представителство.
В листата на избираеми места влизат още Хюсеин Хафъзов и един от най-успешните кметове на ДПС - Димитър Гавазов, кмет на община Сунгурларе. Зад името му стоят нови детски градини, училища, ремонтирани улици във всяко населено място в общината, обновени паркове и културни сгради. Човекът с най-силната социална политика, насочена към хората, възрастните и социално слабите.
В бургаската листа на ДПС всеки жител на областта има свой представител. Тя включва хора от различен етнос, пол, представители на всичките 13 общини в областта и много младежи, които винаги са приоритет в работата на ДПС.
"Листата на ДПС я направиха хората, те подредиха тези, на които вярват, защото са с тях ежедневно в трудностите. Затова тази листа ще бъде успешна. Хората знаят, че ДПС е партията, на която могат да разчитат. ДПС е на хората“, заяви областният председател на ДПС Христо Широков по време на регистрацията.
Сред кандидатите е и обичаният бургаски лекар Костадин Петков, който след дългогодишен международен опит се върна в България, за да лекува и помага на хората в родния си град. Хората на изкуството също имат свой представител – международно признатия скулптор Димитър Борисов, носител на редица награди и автор на паметници в България и чужбина.
"Работата ни за хората не започва и не свършва с изборите. Днешната регистрация не променя начина, по който работим. Всеки ден сме по места и помагаме, независимо дали става дума за човек, община или малък проблем. Хората знаят, че реагираме, когато ни потърсят, и затова разчитат на нас. Не се появяваме само по време на кампания. Зад имената ни стои свършена работа и резултати, които ще бъдат оценени“, заяви пред медиите водачът на листата Калин Стоянов.
КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИР 2 БУРГАС
1. Калин Стоянов - завършва Академия на МВР и специалност "Право“. От 2003 г. работи в системата на МВР като преминава през цялата йерархична структура от редови полицай до министър на МВР.
2. Ахмед Мехмед – кмет на община Руен
3. Исмаил Осман - икономист
4. Хюсеин Хафъзов - преподавател, журналист, народен представител.
5. Ешереф Ешереф - финансист
6. Димитър Гавазов – кмет на община Сунгурларе
7. Ангел Исаев – предприемач
8. Мирем Дервиш - икономист
9. Кирил Котрулев – инженер-химик
10. Костадин Петков – лекар - хирург
11. Рамадан Мехмед - педагог
12. Стефан Кенов – адвокат
13. Анастасия Георгиева - счетоводител
14. Ружди Ахмед – общински съветник
15. Михаил Михов - предприемач
16. Ердал Юсуф - студент
17. Никола Мешков - предприемач
18. Петя Коларова – стопанско управление, здравен мениджмънт, счетоводство
19. Даниел Йорданов – предприемач
20. Джюнейт Шабан - учител
21. Димитър Борисов - скулптор
22. Емине Ахмед – кмет на с. Рупча
23. Айше Тахирова - електроинженер
24. Атанас Тонев – земеделски производител
25. Мустафа Бекир – кмет на с. Скалак
26. Исмаил Юмер – общински съветник
27. Хасан Хасан – техник транспортно строителство
28. Халил Ахмед - студент
Още по темата
Крум Зарков: Без БСП не може и ние ще се отзовем, ако бъдем потърсени, но при спазването на ясни принципи
15.03
Борисов за изборните нагласи: Очакваната вълна на подкрепа към Румен Радев е на твърде ранен етап
14.03
Още от категорията
Претенциите за имот в зона "Изток" на курортния комплекс Слънчев бряг останаха неуважени от съда
14.03
Днес и утре ще са двудневните тържества по случай 65-ата годишнина на Музикалното училище в Бургас
11.03
Фондация "Бургас - 2032" организира дискусия за идеи за кандидатурата на града за Европейска столица на културата
09.03
