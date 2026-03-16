ДПС регистрира в Бургас листа от изцяло местни хора за участие във вота на 19 април. 28 кандидати за народни представители, които областта познава с работата им, решените проблеми и постоянната връзка с хората по места.Водач на листата е Калин Стоянов – една от най-силно подкрепяните от бургазлии личности. Зад името му стои впечатляваща биография, от редови полицай до вътрешен министър, преминал през цялата йерархична стълба в системата на МВР. Носител е на международни отличия от Secret Service и Европол, както и на признанието "40 под 40“ за млади лидери с изключителни постижения. Известен е с битката си срещу войната по пътищата и с присъствието си на първа линия, когато бедствия застрашаваха хората в областта.Втори е Ахмед Мехмед, настоящ кмет на община Руен. С това ДПС дава категоричен знак, че продължава напред по-обединено и единно от всякога. Веднага след него, на трета позиция е име, което няма нужда от представяне – Исмаил Осман. Така общината, която е в челните места по брой малки населени места получава възможност за сериозно представителство.В листата на избираеми места влизат още Хюсеин Хафъзов и един от най-успешните кметове на ДПС - Димитър Гавазов, кмет на община Сунгурларе. Зад името му стоят нови детски градини, училища, ремонтирани улици във всяко населено място в общината, обновени паркове и културни сгради. Човекът с най-силната социална политика, насочена към хората, възрастните и социално слабите.В бургаската листа на ДПС всеки жител на областта има свой представител. Тя включва хора от различен етнос, пол, представители на всичките 13 общини в областта и много младежи, които винаги са приоритет в работата на ДПС."Листата на ДПС я направиха хората, те подредиха тези, на които вярват, защото са с тях ежедневно в трудностите. Затова тази листа ще бъде успешна. Хората знаят, че ДПС е партията, на която могат да разчитат. ДПС е на хората“, заяви областният председател на ДПС Христо Широков по време на регистрацията.Сред кандидатите е и обичаният бургаски лекар Костадин Петков, който след дългогодишен международен опит се върна в България, за да лекува и помага на хората в родния си град. Хората на изкуството също имат свой представител – международно признатия скулптор Димитър Борисов, носител на редица награди и автор на паметници в България и чужбина."Работата ни за хората не започва и не свършва с изборите. Днешната регистрация не променя начина, по който работим. Всеки ден сме по места и помагаме, независимо дали става дума за човек, община или малък проблем. Хората знаят, че реагираме, когато ни потърсят, и затова разчитат на нас. Не се появяваме само по време на кампания. Зад имената ни стои свършена работа и резултати, които ще бъдат оценени“, заяви пред медиите водачът на листата Калин Стоянов.1. Калин Стоянов - завършва Академия на МВР и специалност "Право“. От 2003 г. работи в системата на МВР като преминава през цялата йерархична структура от редови полицай до министър на МВР.2. Ахмед Мехмед – кмет на община Руен3. Исмаил Осман - икономист4. Хюсеин Хафъзов - преподавател, журналист, народен представител.5. Ешереф Ешереф - финансист6. Димитър Гавазов – кмет на община Сунгурларе7. Ангел Исаев – предприемач8. Мирем Дервиш - икономист9. Кирил Котрулев – инженер-химик10. Костадин Петков – лекар - хирург11. Рамадан Мехмед - педагог12. Стефан Кенов – адвокат13. Анастасия Георгиева - счетоводител14. Ружди Ахмед – общински съветник15. Михаил Михов - предприемач16. Ердал Юсуф - студент17. Никола Мешков - предприемач18. Петя Коларова – стопанско управление, здравен мениджмънт, счетоводство19. Даниел Йорданов – предприемач20. Джюнейт Шабан - учител21. Димитър Борисов - скулптор22. Емине Ахмед – кмет на с. Рупча23. Айше Тахирова - електроинженер24. Атанас Тонев – земеделски производител25. Мустафа Бекир – кмет на с. Скалак26. Исмаил Юмер – общински съветник27. Хасан Хасан – техник транспортно строителство28. Халил Ахмед - студент