Дара Екимова и Део идват за Деня на младежта в Бургас

© Богата двудневна програма очаква бургазлии и гости на града за Международния ден на младежта, 12 – ти август. Участниците – представители на младежките центрове и на общините в страната - ще се обединят под мотото "Младите – двигател на бъдещето: участие днес, въздействие утре“.



Младежка конференция, щафетни игри на плажа, стенд-ъп комеди с Део, концерт на Дара Екимова и вечерно DJ парти са сред акцентите на събитието, което се организира от Министерството на младежта и спорта и Центъра за развитие на човешките ресурси, с подкрепата на Община Бургас, ОП "Международен младежки културен център“ и Национален фокусен център.



Ето и програмата по дни и часове:



11.08.2025 г.



Място: Младежки международен център – Бургас



14:30 часа – Официално откриване на конференция на тема: "Младите – двигател на бъдещето: участие днес, въздействие - утре“



15:00 -17:30 часа – панелна дискусия на теми:



Гражданско участие на младите хора в обществения живот



Възможности за младежко развитие чрез финансиране – от Еразъм+ до националните програми



Представяне на дейностите и инициативите от Национален фокусен център



12.08.2025 г.



Място: Морска градина (до бар "Кариби“)



17:00 часа – Официално откртиване на събитието и поздрав към младите хора от представители на ММС, ЦРЧР, НФЦ и НПСС;



17:30 – Дейности, организирани от младежките центрове;



18:30 – щафетни игри на плажа в Sport Toto Beach Arena Burgas;



19:30 ч. – Стенд-ъп спектакъл "Как се стигна до тук“ с Деян Славчев – Део



22:00 ч. – Парти с Дара Екимова и DJ програма на територията на SAXA Beach club