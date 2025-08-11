ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дара Екимова и Део идват за Деня на младежта в Бургас
Младежка конференция, щафетни игри на плажа, стенд-ъп комеди с Део, концерт на Дара Екимова и вечерно DJ парти са сред акцентите на събитието, което се организира от Министерството на младежта и спорта и Центъра за развитие на човешките ресурси, с подкрепата на Община Бургас, ОП "Международен младежки културен център“ и Национален фокусен център.
Ето и програмата по дни и часове:
11.08.2025 г.
Място: Младежки международен център – Бургас
14:30 часа – Официално откриване на конференция на тема: "Младите – двигател на бъдещето: участие днес, въздействие - утре“
15:00 -17:30 часа – панелна дискусия на теми:
Гражданско участие на младите хора в обществения живот
Възможности за младежко развитие чрез финансиране – от Еразъм+ до националните програми
Представяне на дейностите и инициативите от Национален фокусен център
12.08.2025 г.
Място: Морска градина (до бар "Кариби“)
17:00 часа – Официално откртиване на събитието и поздрав към младите хора от представители на ММС, ЦРЧР, НФЦ и НПСС;
17:30 – Дейности, организирани от младежките центрове;
18:30 – щафетни игри на плажа в Sport Toto Beach Arena Burgas;
19:30 ч. – Стенд-ъп спектакъл "Как се стигна до тук“ с Деян Славчев – Део
22:00 ч. – Парти с Дара Екимова и DJ програма на територията на SAXA Beach club
