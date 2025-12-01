В края на октомври Община Несебър прие дарение от "Керхер България“, предназначено за пострадалите от бедствието на 3-ти октомври. Дарението се състои от уреди за почистване, които ще бъдат предоставени на собствениците на сгради, пострадали при наводнението в курортно селище "Елените“."Следвайки утвърдените протоколи, общината извърши проверка за наличие на етажна собственост, която да съдейства за справедливото разпределение на дарените машини. В хода на проверката бе установено, че само комплекс "Привилидж“ е в готовност", съобщиха от Община Несебър.За да се възползват от дарението, пострадалите собственици от останалите комплекси: "Астория 1“, "Астория 2“ и "Астория 3“ "Вила Романа“, "Астория 5“ и "Негреско“, трябва да излъчат свои представители. След като съсобствениците в комплексите удостоверят право на владеене, съответната част от дарените уреди ще бъде предоставена на представителите за вътрешно разпределение.Почистващите машини се намират в кметство Свети Влас. Телефон за връзка: 0877 599606.