ДП "Пристанищна инфраструктура“ е обявило обществена поръчка за ремонт на Естакада №1 и Естакада №2 на пристанище Бургас-запад, показа проверка. Тя е на стойност 12 491 010 лв. (6 386 552 евро) без ДДС. Срокът за изпълнение на ремонта е е до 150 дни.Естакадите са изградени през 70-те години 20-и век, а през тях се движи целият автомобилен трафик на Пристанище Бургас. През тях дневно минават по 1000-1200 автомобила.Ремонтът предвижда възстановяване на дилатационните фуги, хидроизолацията, асфалтовата настилка и конструкцията. Частично естакадите са възстановявани през 2016 и 2020 г.Оферти за участие в обществената поръчка могат да бъдат подавани до 28 януари тази година.