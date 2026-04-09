Началото на инициатива по повод предстоящия християнски празник – Великден постави областният управител Добромир Гюлев. На Велики четвъртък в импровизираната цветна работилница се включиха български и украински деца от Неделното училище към храм "Св. Иван Рилски“ и служители на Областна администрация Бургас, които заедно боядисваха великденски яйца.

Администрацията осигури необходимите продукти за всички участници, които украсиха с въображение яйцата и си отнесоха за спомен от празника. Най-малкият художник беше едва на 2 годинки и с много старание боядисваше своите яйчица.

"Инициативата има за цел да предизвика интереса на децата към традициите, да съхранява жива връзката с историческите ни корени и обичаи“, каза областният управител Добромир Гюлев. Той благодари на Сливенския митрополит Арсений за благословението и на архимандрит Димитрий, за това че с готовност сподели този акт на духовно израстване и пример за почит пред саможертвата на Христос. "В дните от Страстната седмица трябва да сме смирени, с поглед насочен в душите и да направим всичко възможно дните ни да са изпълнени с мир, хармония и уважение към близките“, допълни още областният управител.

Така Добромир Гюлев постави началото в Областна администрация Бургас на инициатива с поглед към българските традиции и обичаи, като целта е да се запази и да прерасне в традиционна Великденска кампания.