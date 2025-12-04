В навечерието на Никулден – празникът на град Бургас, приключи петият конкурс за рецитиране на стихотворение: "Аз, морето и Бургас“ организиран от НЧ "Паисий Хилендарски 1928" с подкрепата на Община Бургас и Регионална библиотека "Пейо Яворов" .В конкурса взеха участие над 250 деца от Бургас и от други градове на страната, на възраст от 5 до 14 години. Някои от стихотворенията са авторски, специално написани за конкурса. Журирането на видеоклиповете бе направено от Елена Пъкова – професионален актьор, Светломира Възелова – секретар на НЧ "Паисий Хилендарски 1928" и Мая Петрова – педагог и детски психолог.Награждаването на отличените ще бъде на 9 декември от 18:00 ч. в Регионална библиотека "Пейо Яворов" гр. Бургас.Събитието подкрепя Бургас – кандидат за европейска столица на културата 2032Първа възрастова група /5-6 години/Първо мястоПреслав Стоянов Пасков – 6 год., ДГ "Чайка“ – гр.БургасВторо мястоАлександър Живков Петков – 6 год., ОУ "Любен Каравелов" – гр. БургасТрето мястоИлиана Светозарова Панева – 6 год.,, ДГ "Щастливо детство“ – гр. ЯмболПоощрителни награди Първа възрастова група /5-6 години/Виана София Мюлер – 5 год., ДГ "Ален мак", кв.Сарафово – гр.БургасДавид Добрев – 6 год., ДГ "Ален мак“ – гр. ВарнаКалина Красимирова Петрова – 6 год., ДГ "Синчец", кв. Банево – гр. БургасМария-Карина Николаева Тинева – 6 год., НБУ "Михаил Лъкатник“ – гр. БургасСамуил Георгиев Антонов – 5 год., ДГ 9 "Ален мак" – гр. ВарнаСтефания Георгиева Долапчиева – 5 год., ДГ "Ален мак", кв. Сарафово – гр. БургасВтора възрастова група /7-10 години/Първо мястоИвайла Георгиева Иванова – 8 год., ОУ “Антон Страшимиров" – гр.БургасВторо мястоКонстантин Петров Шопов – 10 год, СУ "Еп. К. Преславски“ – гр. БургасРомина Светломирова Танева – 8 год., НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" – гр. БургасТрето мястоОмая Живкова Петкова – 8 год., ОУ "Любен Каравелов"- гр. Бургас,Радост Николаева Йорданова – 10 год., СУ "Петко Росен“ – гр. БургасПоощрителни награди Втора възрастова група /7-10 години/Божидара Яворова Камалиева – 8 год., ОУ "Любен Каравелов“ – гр.БургасИвайла Златева Златева – 7 год. ,ОУ "Найден Геров“ – гр. БургасМартин Петков Минчев – 10 год., ЧСЕУ "Д-р Мария Монтесори" – гр. БургасТрета възрастова група /11-14 години/Първо мястоВалентина Румянова Теофилова – 12 год., ОУ "Петко Рачов Славейков" -с. Василовци, обл. МонтанаВторо мястоВръбка Тодорова Цветанова – 11 год., ОУ "Петко Рачов Славейков"-с.Василовци, обл.МонтанаТрето мястоВероника Ангелова Бобчева – 12 год. от гр. ЯмболПоощрителни награди Трета възрастова група /11-14 години/Ася Татянова Велкова – 11 год., ОУ "Петко Рачов Славейков" – с. Василовци, обл. МонтанаДария Иванова Колева – 11 год., ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – с. Грозден общ. Сунгурларе, обл. БургасЖурито присъди специална награда за видеоклип наПламена Георгиева – 11 год., ОУ "Александър Георгиев – Коджакафалията" – гр. Бургас.