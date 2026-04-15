Окръжна прокуратура - Бургас предаде на съд Никола Бургазлиев, който причини тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през миналата година, научи

Той е подсъдим за това, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на жена, настъпила на 03.09.2025 година в болнично заведение (починалата Христина б.а.), тежка телесна повреда на нейния син (Марти б.а.), както и средни телесни повреди на други две лица.

Престъпното деяние е извършено при управление на АТВ-то след употреба на марихуана от страна на Никола Бургазлиев.

То е квалифицирано по чл. престъпление по чл. 342, ал. 4, б. "В“, вр. ал. 3, б. "В“, вр. ал.1, предл. 3 от НК, вр. чл. 36, ал. 2, вр.чл. 8, ал. 1, вр.чл. 15, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, изр. ІІ , вр.чл. 117 от ЗДвП.

Установено е, че управлявайки превозното средство, Бургазлиев е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата. В резултат на което е причинил ПТП с преминаващите пешеходци, довело до настъпилите повече от тежки последствия.

Предстои Окръжен съд - Бургас да нарочи дата и начален час на заседанието по делото.