В навечерието на един от най-светлите християнски празници – Великден, по утвърдена традиция на 9 април, Велики четвъртък, от 12:30 часа в градинката до Часовника ще се проведе инициативата "Багрилница за яйца“, съобщиха от Община Бургас.

Събитието ще предложи на жители и гости на града възможността да се докоснат до автентичния български обичай за боядисване на великденски яйца. Традиционният ритуал ще бъде демонстриран от представители на НЧ "Васил Левски 1937“ и пенсионерския клуб в кв. "Горно Езерово“, които ще споделят знания, умения и символиката, свързана с празника.

"Багрилница за яйца“ има за цел да съхрани и популяризира българските народни традиции, като същевременно създаде празнична атмосфера и възможност за участие на всички желаещи.