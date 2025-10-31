Ден на отворени врати организират в анаеробната инсталация в Бургас
©
Събитието има за цел да запознае гражданите с функционирането и ползите от съоръжението, което допринася за устойчивото управление на отпадъците и опазването на околната среда.
"Елате да видите как работи това модерно съоръжение, което превръща биоотпадъците в енергия и помага за по-чист и зелен Бургас", призовават организаторите.
Дата на провеждане: 7 ноември 2025 г.
Групи за посещение:
Първа група: 10:30 – 12:00 ч.
Втора група: 13:30 – 15:00 ч.
Предварително записване: тел. 056 863 237 – Галина Стоянова – началник отдел "Управление на отпадъци" към Община Бургас
Посетителите се събират 10 минути преди началния час и ще бъдат посрещнати от представител на предприятието. Преди обиколката ще бъде проведена кратка инструкция за безопасност.
"Заповядайте да се запознаете с иновативния подход на Община Бургас към зеленото бъдеще на града! Не пропускайте да научите повече за зелените решения на Бургас и как заедно можем да опазим природата!
Нека заедно бъдем по-отговорни при разделянето и изхвърлянето на отпадъците, които генерираме. Това е в основата на намаляването на парниковите газове от депонирани отпадъци, ограничаването на климатичните промени и подобряването на качеството на живот", казват още те.
Още от категорията
/
Международен форум в Бургас очерта пътя за по-тясно сътрудничество между държавите в Черно море
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бургазлии сред носителите на наградите "Златен век"
17:57 / 30.10.2025
Един дрогиран, друг пиян! Поредни безумия по бургаските пътища!
17:40 / 30.10.2025
107 бургаски млади учители и 57 ментори бяха отличени за успешен ...
17:19 / 30.10.2025
Ето от какво се жалват жители на "Меден рудник" на омбудсмана на ...
16:15 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.