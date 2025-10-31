Председателят на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Общински съвет – Стоян Грозев и Община Бургас канят всички жители и гости на града на Ден на отворените врати в анаеробната инсталация.Събитието има за цел да запознае гражданите с функционирането и ползите от съоръжението, което допринася за устойчивото управление на отпадъците и опазването на околната среда."Елате да видите как работи това модерно съоръжение, което превръща биоотпадъците в енергия и помага за по-чист и зелен Бургас", призовават организаторите.Дата на провеждане: 7 ноември 2025 г.Групи за посещение:Първа група: 10:30 – 12:00 ч.Втора група: 13:30 – 15:00 ч.Предварително записване: тел. 056 863 237 – Галина Стоянова – началник отдел "Управление на отпадъци" към Община БургасПосетителите се събират 10 минути преди началния час и ще бъдат посрещнати от представител на предприятието. Преди обиколката ще бъде проведена кратка инструкция за безопасност."Заповядайте да се запознаете с иновативния подход на Община Бургас към зеленото бъдеще на града! Не пропускайте да научите повече за зелените решения на Бургас и как заедно можем да опазим природата!Нека заедно бъдем по-отговорни при разделянето и изхвърлянето на отпадъците, които генерираме. Това е в основата на намаляването на парниковите газове от депонирани отпадъци, ограничаването на климатичните промени и подобряването на качеството на живот", казват още те.