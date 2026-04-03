Близки и приятели на пребития до смърт 48-годишен Стефан Денев - бивш дългогодишен общински служител в Несебър излизат на мирен протест.

ФОКУС припомня, че мъжът почина на 29 март след побой в Слънчев бряг, който възниква след конфликт между две компании.

По случая е задържан 36-годишен мъж, който е обвинен в умишлено убийство, а днес близки на починалия настояват за справедливо наказание.

"Конфликтът започна с едни пререкания, с едно бутане, с едни заплахи. След което вътре в самото заведение, когато стана случая, излязохме навън, момчетата от охраната реагираха адекватно, излязохме навън, потулихме нещата, да не се стига до крайности, след което става вече и фаталния случай", разказва един от близките на Денев пред БНТ.

Загиналият 48-годишен мъж е бил сам по време на фаталния инцидент.

"Искаме справедливост. Справедлив съдебен процес и да разберем цялата истина. Ние не сме съгласни, че само един човек го е убил. Искаме истината. Затова сме излезнали и до вечера ще бъдем тук."

"Това бяха последните най-хубави 10 дни в нашия живот. Защото ние разбрахме, че чакаме дете. 11 опит инвитро. Всичко възможно ще направя да има справедливост. Земята ще изровя, разбирате ли? Той го заслужава. Заслужава го детето, което аз ще родя. Когато ме пита един ден, аз трябва да кажа, че съм направила всичко. Не пожелавам на абсолютно никой, нито да бъде на негово място, нито да бъде на мое", разказва приятеката на Денев Росица Стоянова.

Ако бъде признат за виновен, обвиняемият Живко Георгиев може да получи наказание затвор между 10 и 20 години. От 17:30 часа близки и приятели на убития Стефан Денев излизат на мирен протест. Те ще организират и мирно шествие от полицейския участък в "Слънчев бряг" до лобното му място. Днес е обявен ден за траур в община Несебър.

