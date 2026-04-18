Днес е така нареченият ден за размисъл. На този ден всички политически агитации са забранени. Избирателят разполага с това време да вземе окончателното си решение преди утре да отиде до избирателните урни.

Съгласно Изборния кодекс, в Деня за размисъл (събота) и до края на изборния ден в неделя е в сила пълна забрана за предизборна агитация.

Строго забранено е:

– Публикуването на нови агитационни материали и провеждането на масови мероприятия с политически характер.

– Оповестяването на резултати от социологически проучвания или екзитполове, свързани с вота, преди края на изборния ден в неделя (20:00 ч.). Глобата за това нарушение е една от най-солидните в закона.

– Поставянето на агитационни материали на по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която се намира изборната секция.

– Агитацията в социалните мрежи – макар и трудно контролируема, тя също попада под общата забрана за призиви за подкрепа.

Със заповеди на кметовете по места в изборния ден и деня преди него може да се забрани продажбата на алкохол в близост до изборните секции и на обществени места, с цел опазване на обществения ред.

Полицията и Централната избирателна комисия (ЦИК) ще следят за нарушения в реално време. Гражданите, които забележат опити за натиск или незаконна агитация, могат да подават сигнали към районните избирателни комисии.