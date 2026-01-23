Денят започва с мъглa на много места, температурите започват да се покачват
©
В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще е облачно, по южното крайбрежие със слаби превалявания. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-7°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Силна филмова програма в НХК до края на януари
17:21 / 22.01.2026
Бургаски ученици с уникална изненада за класната си ръководителка...
16:18 / 22.01.2026
Най-големият хъб за зареждане на електромобили в България е в Бур...
14:45 / 22.01.2026
Бургас на 342-ро място в европейска класация
14:49 / 22.01.2026
Община Бургас ще осигури техника и оборудване за по-бърза реакция...
12:54 / 22.01.2026
Обраха "Мосю Бриколаж" в Бургас, има задържан
10:03 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.