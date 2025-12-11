Десетки бургазлии се вдъхновиха от инициативата "Да украсим Бургас"
Любимата зимна инициатива вече получи много прелестни идеи и впечатляващи композиции от жители на града, институции и много детски градини. Сред най-забележителните участници в конкурса вече са блок N 2 в к-с "Славейков“, Николина Иванова, вход В на блок N20 в к-с "Меден рудник", блок N 118 в к-с " Меден рудник", Дневен център за деца и пълнолетни лица с тежки множествени увреждания - Приморски парк, ДГ "Вълшебство“, Сем. Вълчеви отул.“Кооператор“70 в к-с "Меден рудник,
ДГ‘‘Калина Малина“в кв.Ветрен, ДГ“Ханс Кристиан Андерсен“ /3Д група, с учители Александра Козарева и Преслава Пипева/,
ДГ“Звездица Зорница“, Детска ясла“Щурче“, Gigi art& design, Център за социална рехабилитация и интеграция към Сдружение "Социален център Бургас ",ж.к. "Славейков", блок 70, вход В , К-с Славейков бл.70 вход Б,къщата на Георги Духтев, в която е и Хидрометеорологична обсерватория Бургас , Сем. Станкови, Любка Станкова от к-с"Меден Рудник , ул.Кооператор 68 и Детска ясла 1 "Бургаско детство" още много красиви празнични аранжировки и екстериорни декорации.
Благодарим Ви от сърце, че сте част от блестяща градска коледна приказка.
Всички, който още не са участвали, очакваме вашите предложения до 15-и декември/включително/!
Участието е лесно и включва три стъпки:
1. Създайте атрактивна коледна украса;
2. Заснемете я – снимка или кратко видео;
3. Изпратете материалите на media@burgas.bg, като добавите име, адрес и телефон
Най-впечатляващите участници ще получат специални награди – ваучери за посещение на остров Света Анастасия, Туристически комплекс "Ченгене скеле“ и историческия комплекс "Акве Калиде“.
Да направим Бургас още по-красив и празничен!
