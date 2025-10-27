Поради авария на магистрален водопровод ще има аномалии или спиране на водата на в много населени места в Бургаско, показа проверка наЗасегнати са райони от Карнобат, Айтос, Камено и Бургас, захранени от деривация "Камчия-юг“, а именно с. Зимен, с. Глумче, с. Соколово, с. Козаре, с. Хаджиите, с. Драгово, с. Кликач, с. Черноград, с. Поляново, с. Карагеоргиево, с. Пирне, с. Караново, гр. Айтос, с. Малка поляна, гр. Българово, кв. "Ветрен", с. Свобода, гр. Камено, с. Кръстина, с. Равнец и с. Братово.Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.