Десетки места в Бургаско могат да имат проблеми с водата днес
Засегнати са райони от Карнобат, Айтос, Камено и Бургас, захранени от деривация "Камчия-юг“, а именно с. Зимен, с. Глумче, с. Соколово, с. Козаре, с. Хаджиите, с. Драгово, с. Кликач, с. Черноград, с. Поляново, с. Карагеоргиево, с. Пирне, с. Караново, гр. Айтос, с. Малка поляна, гр. Българово, кв. "Ветрен", с. Свобода, гр. Камено, с. Кръстина, с. Равнец и с. Братово.
Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.
