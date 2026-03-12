Като част от активностите по образователната програма #YouthEmpowered гост-лектор от екипа на Кока-Кола ХБК България разказа за ролята на мениджъра "Ключови клиенти“ и пътя към големия бизнесДесетки ученици и студенти се включиха в събитието "Среща с големия бизнес“, което се проведе в Американския център в Бургас. Инициативата се организира от Младежкия съвет към Американското посолство в България, а Кока-Кола ХБК България се включи в нея като партньор чрез образователната си програма #YouthEmpowered, насочена към развитието на умения и кариерна ориентация на младите хора.Гост-лектор на събитието бе Младен Тотев, мениджър "Ключови клиенти“ в Кока-Кола ХБК България, който представи лекция на тема "В обувките на мениджър "Ключови клиенти“: пътят към големия бизнес между морето и столицата“. По време на срещата той сподели пред младата аудитория повече за своя професионален път и за натрупания над 15-годишен опит в динамичния сектор на бързооборотните стоки, изграден изцяло в рамките на компанията.В лекцията си Младен разкри как се изграждат дългосрочни партньорства и доверие в големия бизнес. Той разказа и за личния си професионален път между Бургас и София, както и за стъпките, които превръщат едно начало в устойчиво кариерно развитие.Участниците имаха възможност да зададат въпроси, да научат повече за реалната бизнес среда и да получат практически съвети за първите си професионални стъпки. Срещата се превърна в открит разговор между млади хора и представител на международна компания за това какви умения са най-ценни на пазара на труда днес.Инициативата "Среща с големия бизнес“ е насочена към ученици от 9 до 12 клас и студенти и цели да ги запознае с възможностите за развитие в корпоративната среда чрез срещи с професионалисти от практиката. След събитията в Пловдив, Велико Търново, София и Бургас поредицата продължава и със среща на 13 март във Варна. Участието е безплатно, а регистрацията за събитията може да бъде направена на: https://usyc.bg/sabitiya-v-tvoya-grad/.Партньорството с Младежкия съвет към Американското посолство надгражда дългогодишния ангажимент на Кока-Кола ХБК България към подкрепата на младите хора. Чрез програмата #YouthEmpowered от 2017 г. досега близо 36 000 младежи в България са развили умения за успешен кариерен старт.