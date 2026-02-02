Десетки жалби след тайните видеа в бургаски салони за красота, сред жертвите е и непълнолетна
Предстои да се установи кой е имал достъп до кадрите, кой ги е разпространил и в кои сайтове са публикувани. Ще се търси помощ от международни партньори, включително Интерпол и ФБР, с цел ограничаване и спиране на достъпа до публикуваните видеофайлове.
Възможно е да има свързаност между двата случая – този със салона в центъра на Бургас и другия в ж.к. "Меден рудник“.
С постановление от днес Районна прокуратура – Бургас е образувала досъдебно производство за това, че в периода от 2024 г. до 1 януари 2026 г. са създавани и разпространявани материали с порнографско съдържание.
Повече вижте в прикаченото видео!
