На свое заседание днес Министерски съвет одобри окончателната структура на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести "Света Анастасия“ - Бургас, с което се определят пълният обхват на дейност и структурата на лечебното заведение.

Това решение е необходимата стъпка, позволяваща да се придвижи напред процесът по окомплектоване и подаване на документи за издаване на разрешение за дейност на болницата, в съответствие с вече утвърдената структура.  

Детската болница в Бургас ще разполага със 142 болнични легла, разпределени в клиники и отделения по основни медицински специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия.

За да се достигне до финалния етап - на подаване на документи за регистрация на лечебното заведение - предстои окончателно да се сформира екип на болницата. Процесът по селекция на кандидатите тече от няколко месеца като вече приключи набирането на кандидатури за административните позиции. В момента интензивно се провеждат срещи с кандидатите за лекари и медицински специалисти, а на 22 декември 2025 г. беше обявен и конкурс за управител на Детската болница, като крайният срок за подаване на документи е 10 февруари 2026 г. до 17:00 ч.

Детската болница в Бургас ще предлага диагностика и лечение на своите пациенти в следните клиники и отделения:

1.    Клиника по образна диагностика;

2.    Клинична лаборатория;

3.    Лаборатория по клинична микробиология;

4.    Лаборатория по трансфузионна хематология;

5.    Лаборатория по обща и клинична патология;

6.    Лаборатория по клинична вирусология.

7.    Клиника по педиатрия със следните отделения:

·   Отделение по педиатрия;

·   Отделение по детска кардиология;

·   Отделение по детска гастроентерология;

·   Отделение по детска ендокринология и болести на обмяната;

·   Отделение по детска ревматология;

·   Отделение по детска нефрология и хемодиализа.

8.              Клиника по детска хирургия със следните отделения:

·   Отделение по детска хирургия;

·   Отделение по ортопедия и травматология за лица от 0 до 18 години;

·   Отделение по лицево-челюстна хирургия за лица от 0 до 18 години.

9.              Клиника по детска пневмология и фтизиатрия

10.          Клиника по детска клинична хематология и онкология

11.          Клиника по детска неврология

12.          Отделение по анестезиология и интензивно лечение за лица от 0 до 18 години

13.          Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

14.           Отделение по очни болести за лица от 0 до 18 години

15.           Отделение по ушно-носно-гърлени болести за лица от 0 до 18 години

16.          Отделение по инфекциозни болести за лица от 0 до 18 години

Болницата ще разполага с профилирано спешно отделение по педиатрия. Там ще функционира и болнична аптека.