На свое заседание днес Министерски съвет одобри окончателната структура на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести "Света Анастасия“ - Бургас, с което се определят пълният обхват на дейност и структурата на лечебното заведение.Това решение е необходимата стъпка, позволяваща да се придвижи напред процесът по окомплектоване и подаване на документи за издаване на разрешение за дейност на болницата, в съответствие с вече утвърдената структура.Детската болница в Бургас ще разполага със 142 болнични легла, разпределени в клиники и отделения по основни медицински специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия.За да се достигне до финалния етап - на подаване на документи за регистрация на лечебното заведение - предстои окончателно да се сформира екип на болницата. Процесът по селекция на кандидатите тече от няколко месеца като вече приключи набирането на кандидатури за административните позиции. В момента интензивно се провеждат срещи с кандидатите за лекари и медицински специалисти, а на 22 декември 2025 г. беше обявен и конкурс за управител на Детската болница, като крайният срок за подаване на документи е 10 февруари 2026 г. до 17:00 ч.1. Клиника по образна диагностика;2. Клинична лаборатория;3. Лаборатория по клинична микробиология;4. Лаборатория по трансфузионна хематология;5. Лаборатория по обща и клинична патология;6. Лаборатория по клинична вирусология.7. Клиника по педиатрия със следните отделения:· Отделение по педиатрия;· Отделение по детска кардиология;· Отделение по детска гастроентерология;· Отделение по детска ендокринология и болести на обмяната;· Отделение по детска ревматология;· Отделение по детска нефрология и хемодиализа.8. Клиника по детска хирургия със следните отделения:· Отделение по детска хирургия;· Отделение по ортопедия и травматология за лица от 0 до 18 години;· Отделение по лицево-челюстна хирургия за лица от 0 до 18 години.9. Клиника по детска пневмология и фтизиатрия10. Клиника по детска клинична хематология и онкология11. Клиника по детска неврология12. Отделение по анестезиология и интензивно лечение за лица от 0 до 18 години13. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина14. Отделение по очни болести за лица от 0 до 18 години15. Отделение по ушно-носно-гърлени болести за лица от 0 до 18 години16. Отделение по инфекциозни болести за лица от 0 до 18 годиниБолницата ще разполага с профилирано спешно отделение по педиатрия. Там ще функционира и болнична аптека.