Детската болница в Бургас ще разполага със 142 легла
Това решение е необходимата стъпка, позволяваща да се придвижи напред процесът по окомплектоване и подаване на документи за издаване на разрешение за дейност на болницата, в съответствие с вече утвърдената структура.
Детската болница в Бургас ще разполага със 142 болнични легла, разпределени в клиники и отделения по основни медицински специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия.
За да се достигне до финалния етап - на подаване на документи за регистрация на лечебното заведение - предстои окончателно да се сформира екип на болницата. Процесът по селекция на кандидатите тече от няколко месеца като вече приключи набирането на кандидатури за административните позиции. В момента интензивно се провеждат срещи с кандидатите за лекари и медицински специалисти, а на 22 декември 2025 г. беше обявен и конкурс за управител на Детската болница, като крайният срок за подаване на документи е 10 февруари 2026 г. до 17:00 ч.
Детската болница в Бургас ще предлага диагностика и лечение на своите пациенти в следните клиники и отделения:
1. Клиника по образна диагностика;
2. Клинична лаборатория;
3. Лаборатория по клинична микробиология;
4. Лаборатория по трансфузионна хематология;
5. Лаборатория по обща и клинична патология;
6. Лаборатория по клинична вирусология.
7. Клиника по педиатрия със следните отделения:
· Отделение по педиатрия;
· Отделение по детска кардиология;
· Отделение по детска гастроентерология;
· Отделение по детска ендокринология и болести на обмяната;
· Отделение по детска ревматология;
· Отделение по детска нефрология и хемодиализа.
8. Клиника по детска хирургия със следните отделения:
· Отделение по детска хирургия;
· Отделение по ортопедия и травматология за лица от 0 до 18 години;
· Отделение по лицево-челюстна хирургия за лица от 0 до 18 години.
9. Клиника по детска пневмология и фтизиатрия
10. Клиника по детска клинична хематология и онкология
11. Клиника по детска неврология
12. Отделение по анестезиология и интензивно лечение за лица от 0 до 18 години
13. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
14. Отделение по очни болести за лица от 0 до 18 години
15. Отделение по ушно-носно-гърлени болести за лица от 0 до 18 години
16. Отделение по инфекциозни болести за лица от 0 до 18 години
Болницата ще разполага с профилирано спешно отделение по педиатрия. Там ще функционира и болнична аптека.
