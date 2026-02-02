В основната сграда на ДГ “Ален Мак“ в Царево бе открита нова зала за спорт на закрито, видяНа събитието присъстваха кметът Марин Киров и неговият екип: инж. Стефка Колева, зам.-кмет; Мария Янакиева, зам.-кмет; Мария Конярова, административен секретар; Таня Янчева, председател на Общински съвет; инж. Златинка Кирякова, главен инженер; Таня Янева, директор на дирекция и др."Днешният красив снежен ден е най-подходящ за откриването на това ново пространство, защото се вижда голямата нужда и полза от него, децата да спортуват на топло и закрито. Днес е и голям и важен християнски празник. Благодаря на надзора, на фирмата изпълнител, на инж. Стефка Колева, зам.-кмет и на гл. инж. Златинка Кирякова, на всички колеги", започна своето приветствие Марин Киров."Предстои да облагородим и външното пространство, а също така в Царево – основна сграда и филиал да изградим солни стаи, както и в Ахтпол в детската градина. Да ни е честита новата придобивка, тя е подходяща и за провеждане на концерти и театри“, подчерта той.