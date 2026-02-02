Детската градина в Царево има нова зала за спорт на закрито
© Община Царево
На събитието присъстваха кметът Марин Киров и неговият екип: инж. Стефка Колева, зам.-кмет; Мария Янакиева, зам.-кмет; Мария Конярова, административен секретар; Таня Янчева, председател на Общински съвет; инж. Златинка Кирякова, главен инженер; Таня Янева, директор на дирекция и др.
"Днешният красив снежен ден е най-подходящ за откриването на това ново пространство, защото се вижда голямата нужда и полза от него, децата да спортуват на топло и закрито. Днес е и голям и важен християнски празник. Благодаря на надзора, на фирмата изпълнител, на инж. Стефка Колева, зам.-кмет и на гл. инж. Златинка Кирякова, на всички колеги", започна своето приветствие Марин Киров.
"Предстои да облагородим и външното пространство, а също така в Царево – основна сграда и филиал да изградим солни стаи, както и в Ахтпол в детската градина. Да ни е честита новата придобивка, тя е подходяща и за провеждане на концерти и театри“, подчерта той.
Още от категорията
/
В Бургаско пътищата са проходими при зимни условия, ограничение само на пътя Слънчев бряг - Обзор
08:33
Поради голям интерес: Курсът по китайски език и култура във Филиала на СУ "Св. Климент Охридски" в Бургас стартира в 2 групи
28.01
Кметът на Созопол: Без тази стъпка скоро хората щяха да си хвърлят боклука пред вратите на кметовете
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.