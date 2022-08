Деветото издание на събитието за програмисти "BurgasConf" ще се проведе в Конгресния център

© Едно от най-значимите събития за програмисти и хора, работещи в дигиталния ИТ сектор, ще гостува за 9-о издание в град Бургас на 27 август, събота. Събитието е с вход свободен и ще се проведе от 10.30 часа в зала "Форос" на Конгресния център на Морска гара.



BurgasConf е една от пътуващите из цялата страна конференции, част от националното IT турне. Конференциите са насочени към професионалисти от практиката, изследователи, преподаватели и студенти. Лекторите са утвърдени в бранша собственици на ИТ фирми, софтуерни инженери и архитекти.



Тази година част от лекторите ще бъдат Никола Нецов, който е софтуерен инженер в .NET отдела на Scalefocus. Евгени Дюлгеров с над 8 години опит като .NET Developer и IT консултант. Даниел Гошев, който е full-stack developer в HackSoft от близо 4 години. Божидар Бошнаков, който е Deputy VP of Service Delivery и мениджър на най-големия самостоятелен екип в FFW и други.