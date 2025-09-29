© Надя Клисурска е преподавател по дигитални компетентности от доставчик на обучение Сдружение "Карида", гр. София. Преподава базово и средно ниво от 2024 г. и до момента е обучила близо 400 курсисти. Обученията се осъществяват с подкрепата на средства, предоставени от НПВУ П3-С1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за възрастни", Компонент II "Обучения за DI-GI умения и компетенции".



Има статистика, че в България сме на дъното по дигитални умения. Как тези курсове могат да ни помогнат да променим това?



Да, статистиката е тревожна – според данни на Евростат едва около 32% от възрастното население у нас има поне базови дигитални умения, докато средното за ЕС е над 54%. Това означава, че половината българи остават извън активното участие в дигиталното общество. Липсата на дигитални умения има социални и икономически последици. Когато хората не умеят да използват интернет услуги, те пропускат достъп до образование и нови знания, остават по-уязвими на измами и киберзаплахи, защото не разпознават рисковете, губят възможности за по-добра работа и доходи, зависими са от други хора за елементарни дейности като плащане на сметки или връзка с институции.



Днес дигиталните компетенции не са привилегия, а основно умение за XXI век – точно както четенето и писането. Ако България иска да бъде конкурентоспособна в Европа, трябва не само младите, но и възрастните хора да имат увереност и защита в дигиталната среда и аз съм щастлива, че в момента всеки един – бил той работещ или безработен – може да се възползва от безплатните обучения по дигитални компетентности чрез ваучери от Агенция по заетостта и да получи сертификат. Именно те позволяват на всеки да бъде пълноценен участник в съвременния живот.



Много хора смятат, че дигиталните умения са нужни само за "млади и IT специалисти". Вярно ли е това?



Не, дигиталните умения са нужни на всеки, за да подготвяме документи с различно съдържание, да платим сметките си онлайн, да използваме електронните услуги, да се свържем с близки в чужбина или дори да си запишем час при лекар. Те вече са част от ежедневието на всеки човек, независимо от професията или възрастта.



Какво бихте казали на хората, които се притесняват, че са "твърде възрастни", за да изградят дигитални умения?



Никога не е късно да се учи. Много от нашите курсисти започват след 50, дори след 60 години. Първите стъпки може да изглеждат трудни, но след това удовлетворението е огромно – човек осъзнава, че светът му се отваря по нов начин.



Кои са най-големите страхове, с които хората идват на курсовете, и как ги преодолявате?



Според мен няма страх, след като първата стъпка е направена и са се записали. Модулите са така конструирани, че навлизаме в материята от базовите неща с много практически упражнения, видео демонстрации – стъпка по стъпка и въпроси за самоподготовка, така че всеки може да опита и ако сгреши, лесно може да се поправи. Ние им показваме, че техниката е създадена да служи и че няма действия, които да са фатални. Подкрепата и спокойната атмосфера премахват бариерите.



Може ли човек, който е използвал компютър само за социални мрежи, да започне от нулата и да завърши успешно?



Разбира се. Социалните мрежи показват, че човек вече има интерес и базови умения. Оттам нататък можем да надграждаме – работа с електронна поща, работа в облачна среда, създаване и редакция на документи, защита на устойствата, електронни услути и др.



Какво печели един човек, ако завърши курса?



Увереност и независимост. След обучението хората вече не зависят от децата или внуците си за елементарни задачи. Те могат да общуват, да използват електронни услуги и да се чувстват част от дигиталния свят. Разбират, че не е важно да знаят всичко, а просто трябва да умеят да се ориентират, да се пазят и да се учат бързо в дигиталното пространство – това са истинските ключови умения днес.



Какви конкретни умения се усвояват в програмата?



По отношение на уменията базовото ниво дава ключова информация за умения за създаване на силни пароли, разпознаване на фишинг атаки, защита на лични данни, работа с облачни услуги – съхранение и споделяне на информация в облака, достъп от различни устройства, колаборация онлайн, гъвкавост в използването на устройства – умения за работа не © само с компютър, ефективно използване на имейл, платформи за съвместна работа, умения за търсене и оценка на информация – как да намираме достоверни източници, да проверяваме фалшиви новини и да преценяваме кое е надеждно, достъп до електронни административни услуги и други.



В кои ситуации дигиталните умения се оказват най-ценни в ежедневието?



Как дигиталната грамотност може да направи живота ни по-лесен извън работата? Вече те са вьв всичко – например – плащаме сметки, без да чакаме на опашка, поръчваме онлайн стоки, поддържаме връзка с близки в чужбина, заявяваме електронно административна услуга. Дигиталната грамотност ни спестява време, усилия и често пари.



Какви са основните разлики между базово и средно ниво?



Европейската рамка DigComp 2.1 е отправната точка за нивата на дигитални компетенции (базово, средно, напреднало), като базовото ниво (DigComp нива 1–2) включва грамотност, свързана с информация и данни: търсене, филтриране, основна работа с информация; комуникация и сътрудничество чрез дигитални средства; създаване на дигитално съдържание: основни умения; безопасност: основи на дигитална сигурност, защита на личните данни, разбиране на рисковете; решаване на технически проблеми: например работа с устройства, инсталиране/деинсталиране, основна поддръжка и допълнителен модул, включващ електронните услуги в България: основни портали, заявяване, електронна идентификация, ползи. Средното ниво надгражда – същите области като при базовото (информация и данни, комуникация, безопасност и пр.), но с по-голяма сложност и по-задълбочени задачи.



Как може да докаже уменията си някой, който вече има добри познания, но няма сертификат?



Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) предлага сертифициране на дигитални умения чрез безплатен онлайн тест, достъпен 24/7 на платформата за самостоятелно сертифициране. Така се признават знанията, които човек е натрупал самостоятелно или на работа. Сертификатът е ценен, защото е официален документ, който доказва компетентност пред работодатели или институции.