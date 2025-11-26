28-годишен мъж бе приведен в бургаския затвор след дълго укриване от полицията, научиТой е установен и задържан от служителите на сектор "Криминална полиция" към Четвърто Районно управление - Бургас в квартира в махалата на ж.к. "Меден рудник".Същият е с влязла в сила осъдителна 3-годишна присъда за притежание и разпространение на наркотици. Мъжът умело е сменял непрекъснато местата за нощувка, като спазвал строга конспиративност, за да избегне изпълнението на наложеното му от съда наказание.