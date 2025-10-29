Истински екшън се е разиграл през нощта вчера на пътя кв. "Ветрен" - Бургас, разбраОколо 01.00 ч. служители на сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР - Бургас по сигнал на служители от ГДБОП се опитали да спрат в района на автобусната спирка на кв. "5-км" движещ се по пътя лек автомобил, чийто водач не се подчинил на полицейското разпореждане, а ускорил ход.Униформените последвали колата и забелязали, че през предния страничен десен прозорец са изхвърлени два предмета. Автомобилът е спрян на около километър от мястото на изхвърляне на предметите, на входа на Бургас.Установен е водачът на превозното средство 28-годишен криминално проявен бургазлия.При извършеното допълнително претърсване на района са намерени и иззети около 200 грама кокаин и 300 грама метамфетамин.Бургазлията е задържан за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.