Дилър си спретна гонка с полицията, пренасял половин килограм кокаин и пико
Около 01.00 ч. служители на сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР - Бургас по сигнал на служители от ГДБОП се опитали да спрат в района на автобусната спирка на кв. "5-км" движещ се по пътя лек автомобил, чийто водач не се подчинил на полицейското разпореждане, а ускорил ход.
Униформените последвали колата и забелязали, че през предния страничен десен прозорец са изхвърлени два предмета. Автомобилът е спрян на около километър от мястото на изхвърляне на предметите, на входа на Бургас.
Установен е водачът на превозното средство 28-годишен криминално проявен бургазлия.
При извършеното допълнително претърсване на района са намерени и иззети около 200 грама кокаин и 300 грама метамфетамин.
Бургазлията е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
