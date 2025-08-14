Новини
Димитър Маринов ще преподава в Бургас през септември
Автор: Николай Парашкевов 10:40
©
Актьорът Димитър Маринов ще води киноклас за актьорска подготовка под егидата на театралния колеж "Любен Гройс“ в Бургас.

На 1 и 2 септември в културния дом НХК са планирани консултации, а приемните изпити ще са на 25, 26 и 27 септември, съобщават от екипа на актьора. 

Той ще преподава и в Югозападния университет "Неофит Рилски“, Благоевград. Класът ще е веднъж месечно и ще е насочен за киноактьори и клас за режисьори, оператори и монтажисти. Този майсторски клас е първият по рода си в държавен университет като част от програмата за обучение на бакалавърска  степен, коментират от екипа на Маринов.

Всички участващи студенти ще получат международен сертификат за майсторска степен по екранни изкуства към бакалавърската степен. Консултациите са на 4 септември.








