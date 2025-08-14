ЗАРЕЖДАНЕ...
|Димитър Маринов ще преподава в Бургас през септември
На 1 и 2 септември в културния дом НХК са планирани консултации, а приемните изпити ще са на 25, 26 и 27 септември, съобщават от екипа на актьора.
Той ще преподава и в Югозападния университет "Неофит Рилски“, Благоевград. Класът ще е веднъж месечно и ще е насочен за киноактьори и клас за режисьори, оператори и монтажисти. Този майсторски клас е първият по рода си в държавен университет като част от програмата за обучение на бакалавърска степен, коментират от екипа на Маринов.
Всички участващи студенти ще получат международен сертификат за майсторска степен по екранни изкуства към бакалавърската степен. Консултациите са на 4 септември.
