Хиляди хора се събраха пред сградата на Община Бургас днес, за да подкрепят антиправителствените протести, които се провеждат в цялата страна."Роден съм, отраснал и останал да живея в град Бургас. От 90-те години Бургас не е виждал такива многохилядни протести от тези, които се провеждат през декември. Бургас се събужда. За първи път виждам толкова млади хора да искат оставката на правителството по толкова осъзнат начин от тях", заяви предДимитър Найденов от организаторите от "Да, България"."Единственото решение е предсрочни избори, на които можем да очакваме качествена промяна, само ако постигнем висока избирателна активност, не по-малка от 80%. Това, което направиха нашите съседи от Турция на местните избори. Високата избирателна активност е рецептата за излизане от политическата криза в България", добави бившият депутат, който е родом от морския град."От нас зависи да събудим хората, за да ни дадат подкрепа. Първите два опита на ПП-ДБ не бяха успешни, тъй като излъчвахме правителство за кратко, но парламентарното мнозинство така и не го спечелихе. През цялото време някоя от сега управляващите партии държеше пръста на спусъка на пистолета и сваляше правителството, когато поиска", подчерта той."Гражданите са тези, които трябва да сформират мнозинство, а не политиците. На изборите гражданите трябва да обезсилят Пеевски и Борисов. Реално Пеевски чрез Борисов контролира голяма част от парламента", изтъкна още Найденов.